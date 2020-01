João Pedro, ex-Fluminense e Kaique Rocha, do Sampdoria, criam equipe de Fortnite

Rio - João Pedro, ex-Fluminense, quer mostrar que também leva jeito no mundo dos games. Ele, que atualmente defende o Watford, da Inglaterra, criou uma equipe de Fortnite chamada "Team Vikings", juntamente com o zagueiro Kaique Rocha, revelado pelo Santos, e atualmente no Sampdoria, da Itália. O game segue o estilo Battle Royale, que é uma das sensações na esfera dos jogos.

João Pedro (esquerda) e Kaique Rocha (direita) - Reprodução Perguntado quais eram as expectativas dentro desse novo mercado, João Pedro e Kaique demonstraram estar confiantes com o projeto. "As expectativas são as melhores possíveis, que estamos muito contentes com nosso projeto e que vamos trabalhar forte para ter uma grande equipe no cenário de E-sports".

Com o intuito de crescer ainda mais no contexto, os fundadores do time, que possuem uma vida movimentada fora do mundo dos games, contrataram e investiram também em um gerenciador de redes sociais e um administrador para auxiliar nas negociações e burocracias dos E-sports, de forma que já estão muito bem estruturados como time profissional.

Leão Carvalho, responsável pelo jogo no Brasil, anunciou a criação da equipe.

Mais um time de Fortnite no pedaço! Esse ano promete... https://t.co/5vhnLX1UmY — Leão Carvalho (@Lion_Oak) January 2, 2020

Esta não é a primeira vez que um jogador brasileiro cria uma equipe da modalidade. O ponta esquerda Douglas Costa criou a equipe DC Team, com parceria do o youtuber "Sev7n", responsável pela proximidade do atleta com o jogo.



O Fortinite é um dos jogos que mais movimenta dinheiro no mundo dos games. O game desenvolvido pela "Epic Games" distribuiu mais de 30 milhões de dólares em sua primeira competição mundial, que foi realizada em Nova Iorque.