Técnico do PSG, sobre festas de Neymar: 'Férias são feitas para aproveitar'

Perto do retorno aos gramados neste domingo (5), quando enfrenta a equipe do Linas-Montlhery pela Copa da França, o PSG se vê envolvido com um tema já recorrente nos bastidores: Neymar e sua postura extra-campo. Entretanto, desta vez, o técnico Thomas Tuchel decidiu não dar chance para qualquer tipo de polêmica.

Questionado em entrevista coletiva sobre a condição física de Neymar após as festa de fim de ano, em que o atacante viajou para o Brasil e compareceu a diversas festas, o treinador ressaltou que o brasileiro se apresentou no prazo certo e em boas condições. Além disso, afirmou que o período de férias serve exatamente para isso: aproveitar.

“Ele teve férias, como todos os outros, e as férias são para aproveitar. Isso não me incomoda. Todos os jogadores tinham um programa de recuperação individualizado. Neymar fez seu trabalho com seu preparador físico e se apresentou em boas condições. Foi muito confiável", afirmou Tuchel.

Apesar de minimizar a questão, o comandante da equipe parisiense não garantiu a presença do craque no time titular para o confronto deste domingo contra a equipe amadora, que disputa apenas a sexta divisão local: "se ele pode jogar? Claro que pode. Mas ainda não decidimos, porque vamos ter muitos jogos. Temos que pensar nisso".