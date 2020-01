CEO deixa O CRUZEIRO

Atual CEO do Cruzeiro, o empresário Vitorio Medioli anunciou, após 15 dias na função, que não seguirá no cargo do clube mineiro, rebaixado à Série B do Brasileiro. O dirigente, que também é prefeito da cidade de Betim, alegou que a lei não permite o exercício da função na Raposa. Ele sugeriu que o Cruzeiro receba uma intervenção judicial.