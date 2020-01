Itália - Para se reforçar ainda nesta temporada e brigar pelo título inédito da Champions League, o PSG estaria disposto a pagar um valor alto para contratar o meia Paquetá, ex-Flamengo e o zagueiro italiano Alessio Romagnoli, ambos do Milan. As informações são do jornal da Itália "Corriere dello Sport”.

De acordo com o jornal, o clube de Paris estaria disposto a pagar 80 milhões de eurios (na cotação atual, aproximadamente R$ 363,5 milhões) para tirar a dupla do clube italiano ainda nesta janela de transferência, que se encerra em fevereiro.

O meia que não vive um grande momento no Milan, é desejo antigo de Leonardo ex-jogador da seleção brasileira e diretor esportivo do PSG. Já o zagueiro rossonero é umas das peças fundamentais do clube que amarga a 12ª colocação do campeonato nacional.