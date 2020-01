Ventilado no Flamengo, Pedro poderia ser o novo reforço do Grêmio

Rio - Ventilado no Flamengo, o atacante Pedro estaria na mira de outro clube brasileiro. De acordo com informações do "globoesporte.com", o nome do atleta ganhou força no Grêmio. Ainda não haveria um oferta inicial e o Tricolor estaria avaliando se vai buscar um empréstimo ou até mesmo a compra dos direitos econômicos do jovem.

De acordo com o portal, o que pode facilitar o acordo com jogador com o Grêmio seria o zagueiro argentino Kannemann. O jogador do clube gaúcha estaria na mira do clube italiano e poderia ser envolvido na negociação com o atacante revelado pelo Fluminense.

Pedro foi vendido pelo clube carioca para a Fiorentina por 11 milhões de euros (R$ 50,2 milhões à época) em 2019. Na negociação, o Fluminense manteve 20% dos direitos. Pelo Tricolor, Pedro disputou 93 partidas e fez 31 gols.