Alvinegro só empata na Copinha

Três clubes do Rio de Janeiro entraram em ação, ontem, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Embora tenha ficado no 1 a 1 com o Novorizontino, em Bauru, o Botafogo está em quarto lugar no Grupo 4 e com chances de classificação — precisa vencer o Noroeste, quinta-feira. Renato e Jackson balançaram a rede e o Alvinegro ainda teve um gol de Gabriel mal anulado pela arbitragem, que viu impedimento após cruzamento de Wendel.

Quem deu adeus à competição foi o América, goleado pelo Flamengo (SP) por 5 a 0, gols de Arruda, Victor Júlio, Luquinhas, Goes e Jurado. Derrotado na estreia pelo Santa Cruz (3 a 1), a equipe Rubra não tem mais chances de classificação no Grupo 30, embora ainda enfrente o Guarulhos, quinta-feria, às 13h, em Guarulhos.

Já o Volta Redonda foi derrotado por 3 a 0 pelo Desportivo Brasil (SP), com gols de Sávio, Victor Hugo e Daniel. O time do Sul Fluminense, que venceu em sua estreia (1 a 0 sobre o América-MG), estacionou nos três pontos, está na terceira colocação no Grupo 8, e precisa derrotar o Galvez (AC), quinta-feira, para avançar à próxima fase.