Estudo coloca Neymar como o quarto brasileiro mais valioso

Assolado por lesões e polêmicas fora de campo, Neymar está em constante desvalorização. Segundo estudo do Centro Internacional do Estudo do Esporte (CIES), o atacante está avaliado em 100,4 milhões de euros (R$ 458 milhões) e caiu para a 17ª posição do ranking de jogadores mais caros do mundo. Mbappé, Sterling e Salah, nesta ordem, lideram a lista.

Além da desvalorização de 24,3 milhões de euros (R$ 110,5 milhões), Neymar perdeu o posto de brasileiro mais caro para Gabriel Jesus (11º) e ainda foi ultrapassado por Roberto Firmino (14º) e Richarlison (16º). Philippe Coutinho (27º), Alisson (34º), Rodrygo (35º), Vinicius Junior (39º) e Fabinho (41º) também representam o Brasil entre os 50 mais valiosos.

No topo está Mbappé, de 21 anos, companheiro de Neymar no PSG. Protagonista no título da França na Copa de 2018, o atacante custa 265,2 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão). Completam o pódio o inglês Sterling, avaliado em 223,7 milhões de euros (R$ 1 bilhão), e o egípcio Salah, em 176,1 milhões de euros (R$ 796 milhões).

O estudo abrange as cinco ligas mais importantes da Europa (Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália e França) e o algoritmo usado leva em consideração fatores como idade, contrato, posição, minutos jogados, gols, status nas seleções e resultados do time.