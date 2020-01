Seletiva tem rodada decisiva

O América visita o lanterna Friburguense, hoje, às 15h, no Eduardo Guinle, em duelo decisivo na busca por uma das duas vagas para o Carioca. Em terceiro lugar na Seletiva, com cinco pontos — a um do Macaé e a dois da Portuguesa —, o time Rubro precisa vencer e secar os líderes para brigar pela classificação na rodada final, sábado, contra o Nova Iguaçu, no Laranjão.

A Portuguesa pode voltar hoje à elite do Estadual, caso vença o Nova Iguaçu, às 15h, no Luso-Brasileiro, e o América seja derrotado. Já a equipe da Baixada-Fluminense, em quinto lugar, com três pontos ganhos, não pode nem sequer empatar para manter vivo o sonho da vaga.

Quem também ficará próximo de garantir presença no Carioca, que terá início no dia 18, é o Macaé, que visita o Americano (em quarto lugar, com quatro pontos), e precisa somar três pontos para depender de um empate contra a Portuguesa, sábado, no Moacirzão.

O time de Campos tem que vencer não só o Macaé, hoje, mas o Tricolor da Serra, sábado, fora de casa, além de depender de tropeços de outros concorrentes.