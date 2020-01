Alvinegro pretende anunciar Jara até o fim da semana

Clube carioca que mais contratou até o momento (sete reforços confirmados), o Botafogo vive a expectativa de anunciar outra novidade até o fim desta semana. Trata-se do apoiador chileno Ignacio Jara, de 23 anos, que pertence ao Cobreloa. De acordo com o ex-presidente Carlos Augusto Montenegro, a movimentação da diretoria é para que essa contratação seja sacramentada o quanto antes.

"Estamos vendo se conseguimos trazer um chileno, que seria o último reforço para o Estadual. É um nome que rodou nas redes sociais, a torcida do Botafogo a princípio gostou, o (Ricardo) Rotenberg (um dos integrantes do Comitê Executivo de Futebol) ficou alucinado pelo jogador, está com muita fé, que é o Ignacio Jara. Estávamos estudando, porque pode disputar a Olimpíada, mas a tendência é que chegue esta semana" afirmou o dirigente, em entrevista à Rádio Brasil.

Para a lateral direita, segundo o site TyC Sports, da Argentina, o nome avaliado é o de Marcelo Weigandt, do Boca Juniors, que interessa ao Rosario Central, Estudiantes e Athletico Paranaense.

SAÍDA DE DIEGO SOUZA

A saída do atacante Diego Souza, que aconteceu rapidamente no fim da noite de segunda-feira, fará o Botafogo economizar cerca de R$ 11 milhões até o fim de 2021, período em que o vínculo se encerraria. De acordo com Carlos Augusto Montenegro, a rescisão foi benéfica para o Alvinegro.

"O acordo foi muito bom para o Botafogo. Não é nem perto do que gastaríamos de salário até o fim do contrato. O que, repito, é que o acordo foi bom dentro do cenário", destacou o cartola, em entrevista ao site 'Uol'.