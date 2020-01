Rio - Nem Vasco, nem Fluminense, o destino do atacante Rossi nesta temporada deve ser o Ceará. De acordo com o site "UOL", a oferta do Vozão foi superior a dos clubes cariocas e o jogador deverá acertar com a equipe nordestina para 2020.

Recentemente, o atacante, de 26 anos, encerrou o seu vínculo Shenzhen Football Club, da China. Rossi está treinando com um preparador desde a metade de dezembro e vem trabalhando em dois turnos para manter a forma.

No último ano, ele foi jogador do Vasco, tendo sido titular da equipe carioca no Brasileiro. Com a camisa do Cruzmaltino, ele disputou 41 jogos e marcou quatro gols.