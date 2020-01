Ex-Vasco relembra treta com medalhão do Flamengo e projeta reencontro: 'O pau vai cantar'

Rio - O último confronto entre Flamengo e Vasco, na reta final do Brasileirão do ano passado, teve clima quente. Em entrevista ao canal "Pilhado", o atacante Rossi, que teve seu contrato encerrado com o Cruzmaltino recentemente, relembrou o momento em que se desentendeu com o lateral rubro-negro Rafinha.

"O Rafinha… ele é ‘bicho solto’. Ele é brabo também. É um grande jogador, mas ali o bicho pega. Quando a bola rola, se esquece que ganhou Champions, Libertadores… Vou querer ganhar. O jogo tava: ‘Ah, vamos passar o carro’. Os caras fizeram o gol com um minuto de jogo. A gente se bateu, foi cartão pra cá, cartão pra lá… Fiquei não (com medo do Rafinha). O bicho pegou. Falaram que iam atropelar a gente (a mídia). Depois desse jogo o Clássico dos Milhões deu uma ressurgida. Na minha cidade tem muito rubro-negro, entraram na minha mente, do nosso torcedor… E o Luxemburgo ali no vestiário é sinistro. Mas quando a bola rola, o ‘pau quebra’. Graças a Deus foi um jogo marcado", afirmou.

Rossi afirmou não ter ficado com medo e também projetou com será um possível reencontro com o rival.

"Pro Rafinha eu não amarelei. E nunca vou amarelar. Se eu pegar ele de novo, o ‘pau vai cantar’ de novo. Mas depois a gente conversou, ficou de boa. Ele é chato pra caramba e eu sou chato pra caramba também… Mas ficou um jogo marcado… Se vier devagar eu vou com o pé por cima. Se vier devagar, vou atropelar. Que ano que vem sejam clássicos igual como esse que passou. Quero jogar de novo", completou.