Com emoção! Portuguesa vence Nova Iguaçu de virada e garante vaga no Carioca

Foi do jeito que o torcedor gosta. A Portuguesa venceu o Nova Iguaçu por 3 a 2, de virada, com gol nos acréscimos, e garantiu vaga na fase de grupos do Campeonato Carioca. A Lusa lidera a Seletiva com dez pontos e tem tudo para permanecer na primeira posição. Se assim permanecer, o time da Ilha do Governador ficaria no Grupo A, com Flamengo e Botafogo. A estreia será contra o Madureira, em Conselheiro Galvão.

O jogo foi no Luso-Brasileiro, mas foi o visitante Nova Iguaçu quem controlou a ação de boa parte do jogo. Bruno Santos marcou duas vezes para o time da Baixada Fluminense no primeiro tempo, aos 30 minutos e aos 41. Mas, os donos da casa tomaram as rédeas na etapa final. Aos cinco, Adriano marcou de pênalti. A Lusa perdeu um caminhão de chances até chegar na reta final, mas aos 41, Jhulliam empatou, e aos 50, no último lance antes do apito final, Romarinho fez o gol da vitória que garantiu a vaga da Portuguesa.

A Portuguesa chega aos dez pontos e não consegue mais ser alcançada. Na segunda posição está o Americano, que chegou aos sete pontos após vencer o Macaé, também na tarde desta quarta-feira. O terceiro colocado é justamente o Macaé, com seis pontos.

América mais longe da classificação

A torcida americana esperava a reação da equipe em Nova Friburgo, mas ela não veio. O América ficou no 0 a 0 com o Friburguense, lanterna da competição, e estacionou na quarta posição, com seis pontos, atrás de Macaé, Americano e Portuguesa, esta já classificada. Sábado, às 15h, no Laranjão, o América encara o Nova Iguaçu, e precisa de uma combinação de resultados para se classificar. Além de vencer, vai ser preciso torcer para as derrotas de Macaé (pega a Portuguesa) e Americano (pega o Friburguense).