Tragédia! Filho de repórter da ESPN, de apenas cinco anos, morre ao cair do 5º andar de prédio

São Paulo - O filho de cinco anos do repórter Mendel Bydlowski, da ESPN, morreu na tarde desta sexta-feira ao cair do 5º andar de um prédio no Guarujá, no litoral de São Paulo. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

Segundo informações do portal "G1", Mendel e a família estavam passeando pela cidade. Durante uma brincadeira com o irmão, Arthur, filho mais velho de Mendel, se aproximou de um vidro do apartamento em que a família estava, que já se encontrava um pouco quebrado. Ele acabou forçando o vidro, que não resistiu e cedeu.

Arthur foi encaminhado às pressas para o Hospital Santo Amaro, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. A delegacia local instaurou inquérito para investigar o caso.