AMÉRICA DÁ VEXAME E MACAÉ SOBE

O América esteve a um empate da volta à elite do Carioca, mas deu novo vexame em sua centenária história: goleado por 4 a 0 pelo Nova Iguaçu, ontem, no Laranjão, viu o Macaé ficar com a segunda vaga da Seletiva após empatar, em casa, por 2 a 2, com a Portuguesa, que já garantira antecipadamente a outra vaga. Quem também ficou devendo na última rodada foi o Americano, que precisava de uma vitória sobre o Friburguense para subir, mas saiu de campo derrotado por 1 a 0, no Estádio Eduardo Guinle.