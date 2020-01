R. Gaúcho é operado

O técnico Renato Gaúcho, de 57 anos, foi submetido a uma cirurgia no coração no hospital Copa Star, em Copacabana, ontem. A operação foi um sucesso. Renato permaneceu em observação e deve receber alta hoje. A tendência é que o técnico do Grêmio fique de repouso e afastado das suas atividades ao longo da próxima semana.