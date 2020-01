TÊNIS: SÉRVIA FATURA A ATP CUP

Comandada pelo número 2 do mundo, Novak Djokovic, a Sérvia conquistou a ATP Cup de tênis ao derrotar por 2 a 1 a Espanha de Rafael Nadal, líder do ranking, ontem, em Sydney, na Austrália. Os espanhóis não tiveram Nadal, cansado, na decisão do título. Após 1 a 1 nas simples, o confronto foi definido nas duplas: Djokovic/Troicky bateram Carreño/López por 6-3 e 6-4.