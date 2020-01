No Flamengo, a melhor defesa é o ataque

Enquanto não define a permanência de Gabigol, a diretoria do Flamengo se mexe em relação a Bruno Henrique e o atacante deve ampliar seu contrato com o clube. Estão avançadas as conversas para que o vínculo seja decretado por mais quatro anos — o atual se encerrará em 2021 —, segundo o site globoesporte.com. O camisa 27 terá o salário reajustado e a multa rescisória aumentada depois de ter despertado o interesse de clubes chineses, embora sem proposta oficial até agora.

Além de Gabigol e Bruno Henrique, outro atacante que interessa ao Flamengo é Pedro, ex-Fluminense e atualmente na Fiorentina-ITA. A diretoria rubro-negra só precisa definir os valores do salário e outros pequenos detalhes para que o empresário do jogador, Marcio Giugni, embarque para a Itália disposto a liberá-lo por empréstimo. Caso isso aconteça, o valor que o Flamengo pagará pelo empréstimo será abatido se a opção de compra for exercida ao final do contrato.

THIAGO MAIA ASSINA HOJE

Quem chegará hoje é Thiago Maia. Anunciado no sábado, após ser liberado pelo Lille, da França, ele irá ao Ninho do Urubu para assinar contrato. A diretoria já trocou documentos com o Lille e vai firmar um vínculo de empréstimo de um ano, com valor do passe fixado em 7 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões) por 50% dos direitos econômicos.

Os representantes de Thiago Maia já haviam conversado com o Flamengo na temporada passada, mas não houve avanço na negociação. O volante, natural de Roraima, é rubro-negro confesso. Thiago é o quarto reforço do Flamengo para 2020. Antes dele, chegaram o zagueiro Gustavo Henrique, do Santos, e os atacantes Pedro Rocha, ex-Cruzeiro, e Michael, do Goiás.