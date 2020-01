Vitória sobre o Boavista em jogo-treino

Enquanto o elenco principal ainda curte férias, a equipe sub-20, que irá disputar a Taça Guanabara, tem dado duro na pré-temporada no Ninho do Urubu. Ontem, o Flamengo venceu o Boavista por 1 a 0 em jogo-treino. O gol foi marcado pelo atacante Lucas Silva, que teve chances com Jorge Jesus em 2019.

O técnico Maurício Souza escalou um time em cada tempo de jogo. O da primeira etapa deve ser o da abertura do Carioca: Gabriel Batista, João Lucas, Dantas, Rafael Santos e Ramon; Vinição, Hugo Moura, Yuri César e Luiz Henrique; Lucas Silva e Vitor Gabriel. A estreia será sábado, contra o Macaé, provavelmente no Maracanã.