Team Vikings acerta contratação de "Master", grande nome do Fortnite brasileiro

Rio - A Team Vikings equipe de Fortnite do atacante João Pedro, ex-Fluminense, atualmente no Watford, da Inglaterra, juntamente com o zagueiro Kaique Rocha, da Sampdoria, da Itália, fez a sua primeira grande contratação para o time. Gabriel "Master", um dos nomes mais importantes do cenário brasileiro, vestirá a camisa do Vikings em 2020. De acordo com a equipe,"Master", de 16 anos, foi a contratação mais cara no contexto e que continuarão a investir alto para ser a maior organização do Brasil no meio.

Bem vindo @MasteerXd!

Hoje anunciamos o segundo representante do Team vikings em 2020,Que seja um ano maravilhoso.



Welcome @MasteerXd!

Today we announce the second representative of Team Vikings in 2020,Let it be a wonderful year.#GoVikings pic.twitter.com/dOVDETfDVj — Team Vikings (@VikingsTeam_) January 11, 2020

Em entrevista exclusiva ao Dia, o jogador que está bem cotado para representar a equipe e o Brasil na copa do Mundo do game, demonstrou estar confiante.

"Eu vim para a vikings como a contratação mais cara do cenário brasileiro, apesar de ter apenas 16 anos, eu me sinto bem confiante e, por incrível que pareça, não estou nervoso. Estou bem ansioso, mesmo sendo muito novo eu já passei por diversas situações complicadas que me fizeram pensar em desistir, mas hoje eu estou aqui, conquistei o Brasil e o próximo vai ser o mundo", revelou.

"Master" foi campeão do primeiro torneio de trios do Battle Royale da Epic Games - Reprodução Twitter

"Master" também comparou o Brasil aos Estados Unidos e Europa, centros que dominam o contexto ao redor do mundo. Para ele, a diferença ao longo destes últimos meses foi encurtada. "Três meses atrás o Brasil estava atrás do EUA/EU (Europa), mas agora a gente pode se comparar com eles, mas acredito que dá uma briga boa".

Perguntado sobre as suas expectativas, o player, que é campeão do primeiro torneio de trios do Battle Royale da Epic Games, foi direto e curto: "Conquistar muitos campeonatos vestindo a camiseta do Vikings e colocar o time no topo e representar na World Cup", concluiu.

O Fortinite é um dos jogos que mais movimenta dinheiro no mundo dos games. O game desenvolvido pela "Epic Games" distribuiu mais de 30 milhões de dólares em sua primeira competição mundial, que foi realizada em Nova Iorque.