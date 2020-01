Neymar declara que quer jogar Olimpíadas e Copa América pela Seleção: 'Sou fominha'

"Sou fominha, vocês sabem. Estou disposto a jogar os dois, mas acho que é um pouco mais complicado, tem que conversar com o clube", admitiu Neymar.



"Eu adoraria jogar as duas competições, mas sei que será difícil. Em 2016 eu também queria jogar os dois, mar o Barcelona recusou. Eu tenho que ver, discutir com o clube, mas quero ajudar a Seleção Brasileira."



Outro jogador do PSG que já demonstrou interesse em disputar os Jogos Olímpicos foi a estrela Kylian Mbappe. No entanto, o clube não é obrigado a liberar jogadores pelo fato da competição não ser data Fifa. Entretanto, o desejo dos jogadores deve pesar para conseguirem jogar as competições. É possível que Neymar dispute a Copa América e o francês jogue em Tóquio.



A Copa América que será disputada na Argentina e Colômbia irá acontecer entre os dias 12 de junho e 12 de julho. Já os Jogos Olímpicos acontecem no Japão entre 22 de julho e oito de agosto. O Brasil ainda não está classificado para esta última competição e irá disputar o torneio pré-olímpico entre 18 de janeiro e nove de fevereiro na Colômbia.