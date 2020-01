Rodinei, ex-Flamengo, é apresentado pelo Internacional: 'Novo desafio na minha vida'

Porto Alegre - Rodinei, ex-Flamengo, foi apresentado nesta segunda-feira como reforço do Internacional. O jogador, em sua primeira entrevista com a camisa do clube, falou sobre a escolha pelo colorado, sobre as críticas que recebia no Rubro-Negro e suas expectativas.

O lateral-direito que recebeu a camisa de Rodrigo Caetano e do vice de futebol Alessandro Barcellos revelou que gosta de desafios e que aceitou na hora o convite feito pelo Inter.

"Eu tive a escolha de vir para o Inter. Estava no Flamengo desde 2016, graças a Deus em 2019 fui coroado com essas conquistas maravilhosas. Sou jogador que gosta de novos desafios. O Flamengo em nenhum momento falou para eu procurar um novo clube, mas o Rodrigo (Caetano) entrou em contato comigo. Na mesma hora falei que tinha interesse. Escolhi porque quero novo desafio na minha vida, em um time de história, como o Inter. É trabalhar firme para conquistar muitas coisas", disse o jogador.

Rodinei que sofria algumas críticas por parte da torcida do Flamengo, comentou que não ligava para ele e diz que faz parte da profissão.

"Não me incomodo com críticas. Todo mundo recebe. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Tenho que mostrar meu valor em campo. Eu tenho personalidade. Estou quatro anos no Flamengo. Já fui vaiado, já fui aplaudido. Essa é minha profissão. É normal. Isso não me incomoda nenhum pouco. Quem quiser xingar, vai nas redes sociais me xingar. Não vai mudar nada. O que vai ter é chegar no horário, dar meu melhor para ajudar o Inter", garantiu.