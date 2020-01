Éder Jofre será homenageado em premiação do maior evento esportivo da América Latina

Rio - O maior evento esportivo da América Latina, a AMO Esportes Fair, parceria da Pluri Consultoria e o Club Athletico Paranaense, além de colocar em debate os temas fundamentais para o desenvolvimento da indústria do esporte no Brasil, fará homenagens aos profissionais de destaque em vários segmentos

esportivos. O grande homenageado da Feira será o boxeador Éder Jofre, 83 anos, que vai receber o grande prêmio de honra “Amor ao Esporte 2020”. O megaevento promete lotar a Arena da Baixada, em Curitiba, de 14 a 16 de fevereiro.



O Prêmio AmoEsportes vai destacar também o trabalho de profissionais ligados ao esporte ao longo de 2019. O Flamengo, campeão brasileiro e da Copa Libertadores, concorre ao prêmio de gestão esportiva, ao lado de Grêmio, Bahia, Fortaleza e Athletico Paranaense. O presidente rubro-negro Rodofolfo Landim está entre os cinco melhores dirigentes do Brasil e Bruno Spindel, também do Flamengo, concorre a melhor executivo de futebol.

Na categoria jornalista esportivo, Eric Faria e Gabriela Moreira, repórteres da TV Globo/SporTv, Paulo Vinicius Coelho (futuro comentarista da Sportv e colunista da Folha e UOL), Mauro Cezar Pereira (comentarista da ESPN e colunista da UOL) e o locutor esportivo Luiz Penido (Rádio Globo/CBN) são os cinco finalistas ao prêmio de melhor do Brasil.

Única mulher na lista, Gabriela Moreira ficou surpresa e feliz com a indicação de seu nome. “Estar numa lista com colegas de profissão que admiro tanto é um prêmio para mim. O jornalismo é uma prática diária difícil, muitas vezes pesada, mas recompensadora. Fico muito feliz com a indicação”.

Companheiro de emissora, Eric Faria ficou agradecido. “Estar numa listas dessa já é um prazer. E saber que foi elaborada por companheiros de trabalho é um prazer multiplicado por dez. Estou mega bem companhado e já me sinto um vencedor", disse Eric Faria.

Ainda comentarista da Fox, Paulo Vinicius Coelho, que está de mudança para o Sportv, em fevereiro, mostrou-se orgulhoso com a indicação pela representatividade do prêmio. “Para mim, é uma honra. Especialmente porque o prêmio pensa no benefício que o profissional traz para o esporte e não apenas a pela sua carreira individual”, comentou o também colunista da Folha de São Paulo e UOL.

Único radialista entre os cinco melhores profissionais da imprensa esportiva escolhidos pelos jornalistas, o locutor esportivo Luiz Penido não disfarçou a euforia. “Só de saber que sou o único representante do rádio

brasileiro já é uma honra que não tem tamanho. O quinto lugar já um troféu, um prêmio espetacular”.



Confira os concorrentes das principais categorias:

•CLUBE DE FUTEBOL COM MELHOR GESTÃO:

Bahia, Flamengo, Fortaleza, Grêmio, Athletico Paranaense.



•MELHOR DIRIGENTE DE CLUBES:

Guilherme Bellintani (Bahia), Rodolfo Landim (Flamengo), Marcelo Paz (Fortaleza), Romildo Bolzan (Grêmio), Mário Celso Petraglia (Athletico Paranaense).



•MELHOR JORNALISTA ESPORTIVO: Eric Faria, Gabriela Moreira, Luiz Penido, Mauro Cezar Pereira, Paulo Vinícius Coelho

•MELHOR EXECUTIVO DE FUTEBOL DE CLUBES:

Diego Cerri (Bahia), Bruno Spindel (Flamengo), Klauss Camara (Grêmio), Rodrigo Caetano

(Internacional), Thiago Scuro (Red Bull Bragantino)



•MELHOR CAMPANHA/AÇÃO DE MARKETING ESPORTIVO:Grêmio :



Lançamento do Hotel oficial do Clube; Fortaleza (linha popular de camisas e ação antipirataria); São Paulo FC + Banco Inter (300 mil correntistas são- paulinos); Vasco da Gama (campanha de sócio-torcedor); Guaraná Antarctica (Seleção Feminina é #coisanossa).



•MELHOR INICIATIVA DE FUTEBOL FEMININO:

Corinthians, Ferroviária, Iranduba, Avaí Kindermann, Contratação de Pia Sundhage para a Seleção

Brasileira