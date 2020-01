Casa de Marquinhos sofre tentativa de assalto durante partida do PSG contra o Monaco

Paris - Mais um jogador do Paris Saint-Germain foi vítima de assalto no momento em que atuava pelo clube francês. Segundo o jornal francês 'L'Équipe', durante a o empate por 3 a 3 diante do Mônaco, quatro bandidos invadiram a casa do Marquinhos. Diferentemente do companheiro Thiago Silva e Choupo-Moting, o zagueiro não teve prejuízos pois os assaltantes fugiram.

Segundo o portal, um segurança particular do jogador notou a presença de quatro homens encapuzados no jardim da casa de Marquinhos. Ainda de acordo, os suspeitos perceberam que foram vistos e fugiram sem levar nada.

Desde 2018, tem sido "comum" esse tipo de ataque aos jogadores do PSG. Durante a partida contra o Liverpool, na última edição da Champions League, o atacante Choupo-Moting foi roubado. Capitão da equipe, o zagueiro Thiago Silva teve a casa arrombada enquanto jogava e teve prejuízo de "centenas de milhares de euros".

O PSG volta a encontrar o Mônaco na próxima quarta-feira, às 17h. Dessa vez, a partida será válida pelo Campeonato Francês, onde o clube ocupa a primeira posição isolada, com 46 pontos.