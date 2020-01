Após contato suspenso com o São Paulo, goleiro Jean é emprestado a clube da Série A

Rio - Após ter o contrato suspenso com o São Paulo por ter sido preso acusado de agredir a esposa durante as férias Estados Unidos, o goleiro Jean foi emprestado ao Atlético-GO e já está no Centro de Treinamentos do Dragão.

Jean foi preso durante as férias, acusado de agredir a esposa nos Estados Unidos, e posteriormente foi solto da detenção sem pagamento de fiança após uma audiência em Orlando. O processo continua na justiça americana.



Questionado sobre a contratação do atleta, o presidente do Atlético-GO, Adson Batista afirmou que o jogador tem grande potencial e merece uma segunda chance.

"É uma questão que não apoiamos, mas entendemos que é um grande atleta e que merece ter uma nova oportunidade na vida. Todos nós erramos, mas vamos dar o respaldo a ele."



"Queremos recuperar o ser humano, pois é um bom profissional. Confio nele tecnicamente. Ele sabe que não pode errar mais", disse o mandatário do clube goiano.

Revelado pelo Bahia, o goleiro se destacou no Campeonato Brasileiro em 2017, quando disputou 56 jogos. Contratado pelo São Paulo na temporada seguinte, o atleta não conseguiu se firmar. Com a chegada de Tiago Volpi em 2019, Jean perdeu espaço de vez no Tricolor.