Surfistas brasileiros de ondas gigantes embarcam para desafio em Portugal

Rio - O ano mal começou mas Carlos Burle e Lucas Chumbo estão com a corda toda e já embarcam para Nazaré em Portugal. O Motivo é a chegada do segundo Swell do ano e do sinal verde para a realização do desafio "Gigantes de Nazaré Surfing Tow-In Challenge”. que deve acontecer entre os dias 10 e 15 de janeiro.



Lucas vem de uma vitória no Punta Galea Challenge, que é um dos mais tradicionais do Circuito de Ondas Grandes, no último dia 16 de dezembro com direito a uma nota 10 na final.



"É sempre muito bom voltar a Nazaré, ainda mais depois de um título tão importante como o Punta Galea Challenge" diz chumbo.



Mas como todo bom big rider Chumbo está sempre em busca de surfar as maiores ondas do mundo. Nesse Swell, Lucas vai estar acompanhado de ninguém mais, ninguém menos que Carlos Burle, bi campeão mundial e atual coach dele.



Burle torce para que o pupilo consiga se superar ainda mais e acredita que o swell deve render altas ondas.



"Tem uma ondulação no dia 10, depois tem no dia 12, 14. Uma sequencia de 3 ondulações uma atras da outra, a condição é excelente com vento terral e uma ondulação de, pelo menos, 40 pés" conta o veterano



Burle acabou de se recuperar de uma cirurgia no maxilar para corrigir a mordida e garante que já está preparado para encarar as bombas de Nazaré.



"Estamos começando 2020 com a corda toda, equipe bem alinhada, se Deus quiser o swell vai render muita coisa boa ."