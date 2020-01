Próxima parada de olho no bi: Colômbia

Teresópolis - A seleção brasileira inicia a caminhada rumo ao sonho do bicampeonato olímpico. Depois da conquista inédita nos Jogos do Rio (2016), a Canarinho encerrou ontem a preparação na Granja Comary para a disputa do Torneio Pré-Olímpico, com direito a goleada por 7 a 0 na Portuguesa em jogo-treino. A delegação embarca hoje para a Colômbia, onde será disputada a competição, e estreia no próximo domingo, contra o Peru, às 22h30 (de Brasília).

Devido ao longo período de preparação, a escalação titular está praticamente definida para o início do torneio. A dúvida é apenas uma: Nino, do Fluminense, ou Bruno Fuchs, do Internacional, na vaga do zagueiro Walce, cortado por lesão. O tricolor é o favorito para ganhar a posição, e o substituto de Walce na lista de convocados será anunciado em breve.

A princípio, a Seleção que entrará em campo contra o Peru será formada por Ivan, Guga, Nino, Robson Bambu e Caio Henrique; Bruno Guimarães, Matheus Henrique e Pedrinho; Antony, Matheus Cunha e Paulinho. Mas o técnico André Jardine alerta que a disputa por uma vaga no time titular continua aberta.

"É importante essa continuidade, mas temos atletas que começam a botar sua marca na equipe. Isso dá confiança ao treinador por saber que a competição vai ser grande. A gente sai daqui com a certeza de ter um elenco muito forte, sabendo que, se perdermos dois ou três jogadores, teremos substitutos à altura", afirmou André Jardine.

REINIER E PAULINHO BRILHAM

Prestes a deixar o Flamengo para jogar no Real Madrid, o meia Reinier participou do amistoso com o time considerado reserva, mas provou que pode brigar por uma vaga entre os titulares. Durante os 45 minutos em que atuou, foi o melhor em campo. Jogador mais jovem do elenco — completa 18 anos justamente na data da estreia no Pré-Olímpico —, ele marcou um gol e deu uma bela assistência para Yuri Alberto abrir o placar.

Quem também se destacou foi o atacante Paulinho, revelado no Vasco e atualmente no Bayer Leverkusen-ALE, com dois gols e uma assistência na etapa inicial. Bruno Tabata, Matheus Cunha e Antony também balançaram a rede.

O Brasil está no Grupo B do Pré-Olímpico, ao lado de Bolívia, Paraguai, Peru e Uruguai. No Grupo A estão Argentina, Chile, Colômbia, Equador e Venezuela. Duas equipes de cada grupo participarão de um quadrangular final, em que os dois primeiros garantem vaga nos Jogos de Tóquio.