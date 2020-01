Band estaria interessada em contratar Casagrande e ex-apresentador do 'Globo Esporte'

A Band está interessada em contratar o comentarista Walter Casagrande e o apresentador Ivan Moré. De acordo com o "Observatório da Televisão", a ideia é criar uma "faixa nobre do esporte" na hora do almoço, que já conta com Neto e Renata Fan.

Segundo o portal, o projeto foi apresentado à dupla na última semana, em uma reunião com Antonio Zimmerle, ex-diretor de programação da Globo em SP e atual Diretor de Programação da Band. O saldo do encontro foi considerado positivo.

A relação desgastada de Casagrande com a Globo pode ser um fator importante na negociação. O ex-jogador não gostou de ficar fora da equipe que cobriu a participação do Flamengo no Mundial de Clubes, no Catar, em dezembro.

Já Ivan Moré está livre no mercado desde que deixou a Globo, em maio do ano passado. Ele chegou a receber sondagens da Record e da própria Band, mas acabou não fechando.