Após anunciar Felipe Vizeu no Athletico-PR, Udinese desiste e empresta atacante para o Akhmat Grozny, da Rússia

Vizeu tá aonde?

O tradicional bordão do atacante nunca se encaixou tão bem para o atual momento dele na carreira. Depois de a Udinese anunciar que emprestaria o jogador para o Athletico-PR até dezembro a negociação melou por conta de uma proposta do Akhmat Grozny, da Rússia, que cobria a oferta salarial, além de pagar um valor pelo empréstimo de um ano. O jogador está na Turquia, onde os russos estão treinando, e será anunciado como reforço nas próximas horas.

Felipe Vizeu era aguardado no Centro de Treinamento do Athletico-PR para fazer exames médicos e assinar contrato no dia 6 de janeiro. Mas, na noite anterior, quando o atacante ainda estava no Rio de Janeiro com a família, a Udinese entrou em contato com a OTB, empresa que agencia a carreira do atleta, e exigiu que ele não fosse para Curitiba. Motivo? O Akhmat Grozny entrou na negociação e atravessou o Furacão.

O jogador, que tem vínculo com a Udinese, até junho de 2023, entendeu que a ordem deveria ser cumprida mesmo achando que, naquele momento, o Athletico-PR era uma melhor escolha por conta da visibilidade, já que teria a chance de disputar a Libertadores, mas foi obrigado a acatar a solicitação dos italianos. Caso o Furacão vá à Justiça contestar a decisão, o estafe de Vizeu entende que ele está isento, pois só cumpriu uma determinação do clube que é dono dos seus direitos econômicos.

No Akhmat Grozny, Felipe Vizeu terá a companhia dos meias brasileiros Ravanelli Santos e Ismael Lima. O atacante de 22 anos surgiu no futebol com a camisa do Flamengo e foi vendido para a Udinese em 2018. Na equipe italiana, o brasileiro não se firmou e fez apenas cinco jogos. Na última temporada, ele foi emprestado Grêmio e marcou cinco gols em 26 jogos.