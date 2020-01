Morre no Rio primeira mulher a cobrir futebol no Brasil, conhecida como 'moça do Flamengo'

Rio - Faleceu na manhã desta sexta-feira, no Rio de Janeiro, a jornalista Marilene Dabus, primeira mulher a cobrir futebol no Brasil. Ela lutava contra um câncer.

Marilene despontou em sua carreira jornalística no fim da década de 60 e ficou conhecida por seus conhecimentos sobre o Flamengo, que lhe renderam o apelido de "A moça do Flamengo". Ela foi setorista do clube no período em que esteve no jornal "Última Hora".

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento de Marilene Dabus, primeira mulher repórter a cobrir futebol no Brasil e figura importantíssima na história do clube, chegando a exercer o cargo de vice-presidente de comunicação do Flamengo nos anos 80... pic.twitter.com/lBlhgwOm8w — Flamengo (@Flamengo) January 17, 2020

A ligação de Marilene com o Flamengo aumentou ainda mais no meio da década de 70, quando integrou a chapa "Frente Ampla pelo Flamengo", ao lado de Márcio Braga, e assumiu o cargo de Vice-Presidente de Comunicações do clube. A jornalista foi, inclusive, a responsável pela ideia de batizar o centro de treinamento de Ninho do Urubu.