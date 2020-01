Claudia Gadelha revela que seu maior objetivo é 'voltar a lutar pelo cinturão'

Após passar por uma onda de resultados e performances irregulares nos últimos anos, Claudia Gadelha está pronta para voltar a lutar pelo cinturão dos pesos palhas (52kg). A brasileira vai enfrentar a mexicana Alexa Grasso, no UFC 246, que acontecerá neste sábado, na T-Mobile Arena, em Las Vegas. A potiguar conta que está vivendo sua fase mais feliz após restabelecer sua motivação.

"Fiquei no topo da categoria por muito tempo. Depois fiquei desmotivada, mas agora encontrei ânimo. Estou muito feliz com a minha nova vida aqui, com meus amigos. E é isso que faltava para eu voltar a ser a Claudinha Gadelha que sempre fui. Meu objetivo é voltar a lutar pelo cinturão", disse a lutadora.

A mudança para Las Vegas, nos Estados Unidos, foi um dos motivos para sua melhora dentro do octógono. "Evoluí bastante. Me considero uma nova atleta, corrigi meus erros, aprendi com eles e vou com tudo no sábado. Podem esperar a minha melhor versão", afirma Claudinha.

Atualmente a peso-palha está treinando na academia Nick Catone MMA, localizada em Nova Jersey. Na companhia de grandes nomes do UFC, Gadelha diz que procurou sair de sua zona de conforto e fez treinos diferentes para ter uma performance melhor durante confrontos.

"O camp foi perfeito. Estou feliz, os treinos foram todos feitos da melhor forma. Tenho ótimo treinadores, ótimos parceiros de treinos. Me motiva bastante treinar com caras como o Frankie Edgar e o Eddie Alvarez. Estou me sentindo muito bem. É desafiador, mas está valendo a pena".

Para o duelo deste sábado, a brasileira revela que tem uma faceta em seu jogo que pode colocá-la em vantagem diante de sua adversária. "Me considero uma lutadora de MMA completa. A Alexa tem um boxe bom, tem evoluído bastante no chão, mas não tem um grappling do mesmo nível que o meu. Então acho que é aí que eu levo vantagem".

Um resultado positivo pode colocar Claudia Gadelha de volta ao top 5 da divisão, que hoje é dominada pela chinesa Weili Zhang, e na iminência de disputar o título em um futuro próximo.

UFC 246

18 de janeiro de 2020, em Las Vegas (EUA)



CARD PRINCIPAL (0h, horário de Brasília):



Peso-meio-médio: Conor McGregor x Donald Cerrone

Peso-galo: Holly Holm x Raquel Pennington

Peso-pesado: Alexey Oleinik x Maurice Greene

Peso-palha: Cláudia Gadelha x Alexa Grasso

Peso-leve: Anthony Pettis x Carlos Diego Ferreira



CARD PRELIMINAR (20h30, horário de Brasília):



Peso-mosca: Roxanne Modafferi x Maycee Barber

Peso-pena: Andre Fili x Sodiq Yusuff

Peso-mosca: Tim Elliott x Askar Askarov

Peso-leve: Drew Dober x Nasrat Haqparast

Peso-meio-pesado: Aleksa Camur x Justin Ledet

Peso-galo: Brian Kelleher x Ode Osbourne

Peso-mosca: Sabina Mazo x JJ Aldrich