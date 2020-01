Deco inicia carreira de gestor e assume profissional e base de clube em São Paulo

Rio - Apesar de ter pendurado as chuteiras em 2013, o ex-meia Deco segue no mundo da bola. Logo quando se aposentou, ele se tornou agente de jogador e agora vai iniciar a carreira de gestor onde deu os primeiros passos no futebol.

Retornando às origens, Deco fez uma parceria com o Primavera, de Indaiatuba-SP, e assumiu o projeto para tocar o departamento profissional e também administrar as categorias de base. Além do ex-meia conta com o suporte do empresário Nenê Zini e do ex-lateral-esquerdo de Ponte Preta, Ceará e Avaí no início dos anos 2000, Fábio Vidal, que será o gerente de futebol.

O primeiro passo é conquistar o acesso à Série A2 já em 2020. A estreia está marcada para o dia 25 de janeiro, contra o Capivariano, em casa.



Como jogador, Deco defendeu grandes clubes do futebol mundial, como Barcelona, Porto e Chelsea, conquistando duas Liga dos Campeões. Além disso, o ex-meia defendeu a seleção portuguesa em duas Copas do Mundo (2006 e 2010). Pelo Fluminense, conquistou dois Brasileiros (2010 e 2012) e um Carioca (2012).