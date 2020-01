Com uso de tecnologia importada, gramado do Maracanã é repaginado para encarar maratona de jogos em 2020

Tratamento do Maracanã foi realizado no nas primeiras semanas de 2020 - Divulgação: Greenleaf

Tratamento do Maracanã foi realizado no nas primeiras semanas de 2020 - Divulgação: Greenleaf

Tratamento do Maracanã foi realizado no nas primeiras semanas de 2020 - Divulgação: Greenleaf

Rio - Casa de Flamengo e Fluminense na última temporada, o Maracanã recebeu 73 partidas oficias em 2019, e o excesso de jogos ocasionou críticas por atletas e dirigentes. Se o número de partidas no ano passado foi alto, em 2020 aumentará. Em contato com 'O Dia', a Greenleaf, empresa que administra o gramado do Maracanã, projeta pelo menos 86 duelos no estádio.Neste início de temporada, o Maracanã já receberá um grande número de duelos válidos pelo Campeonato Carioca. Em 23 dias, de 18 de janeiro a 9 de fevereiro, o estádio receberá nove partidas, em média um jogo a cada 2,87 dias. O primeiro confronto já ocorre neste sábado, às 16h, entre Macaé e Flamengo, na rodada inicial do torneio.No ano passado, já na segunda metade da temporada, o gramado começou a apresentar irregularidades e atletas se queixaram do mesmo. Em outubro, Filipe Luis, lateral do Flamengo, afirmou que o gramado 'atrapalhava demais e era perigoso'. Lionel Messi e Luis Suaréz também criticaram o palco durante a realização da Copa América de 2019.Prevendo o aumento no número de jogos e se precavendo de críticas ao final da temporada, a Greenleaf organizou um novo esquema para o tratamento do gramado do estádio. Os trabalhos foram iniciados no dia 5 de janeiro, se encerraram na última quinta-feira e foram divididos em cinco etapas.Em um primeiro momento, é usada 'Amazone', uma máquina francesa que raspa o gramado todo, o deixando zerado. Depois, é utilizada a 'Vertdrain', máquina holandesa que faz a descompactação do solo para retirar a argila acumulada ao longo da última temporada. Nesta etapa, um pino oco entra no solo e retira uma espécie de charuto de solo compactado.Na terceira fase do processo, entra em cena a 'Workman topdresser', máquina norte-americana que distribui 90m3 de areia na granulometria da Fifa para corrigir o micronivelamento. Na quarta etapa, ocorre a adubação líquida, com cerca de 3.000 litros de água. A última fase se dá através da adubação granular, com cerca de 1,5 toneladas.