Após não renovar com o Fluminense, meia faz trabalhos individuais para se manter em forma

Rio - Mesmo depois de não renovar com o Fluminense e ainda estar à procura de um novo clube, o volante Airton segue trabalhando para manter a forma. Aos 29 anos, o jogador tem feito trabalhos específicos em um academia na zona oeste do Rio de Janeiro. Em entrevista ao 'Globoesporte.com', o atleta falou sobre esse momento na carreira e agradeceu ao Tricolor.



"Quando terminou meu contrato com o Fluminense, preferi trabalhar de forma particular e orientada e não me precipitar. Achei que precisava focar mais nessa parte. E isso vem se confirmando dia após dia. Estou muito bem fisicamente e estudando o melhor passo a ser dado a partir de agora", disse Airton, que complementou:



"Quero agradecer a todo apoio e estrutura que o Fluminense me ofereceu nestes dois anos. Um agradecimento especial à torcida tricolor também precisa ser lembrado. Agora focar na minha preparação e saber tomar a melhor decisão para defender as cores de um novo clube em breve", complementou o meia que ficou dois anos no Fluminense.