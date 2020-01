Com a promessa de fortes emoções, começa hoje a fase principal da 119ª edição do Campeonato Carioca, o mais charmoso do Brasil. Mesmo esvaziado pelos grandes clubes, que vão disputar as rodadas iniciais sem força máxima, e sem jogos do Flamengo na televisão (aberta e fechada), a luta pela taça vai agitar a competição, que terá o VAR na fase final e nos clássicos. A novidade no regulamento é o fato de que se o mesmo clube conquistar os dois turnos, poderá erguer a taça sem a necessidade das finais — desde que nenhum adversário some mais pontos. Atual campeão regional, nacional e continental, o Rubro-Negro é a força a ser batida. Que role a bola.