VASCO DÁ ADEUS À COPINHA

O Vasco foi eliminado ontem pelo Grêmio nas quartas de final da Copa São Paulo de Juniores nos pênaltis por 4 a 3 após empate em 1 a 1 no tempo normal, em Mogi das Cruzes. O time cruzmaltino perdeu dois pênaltis. MT chutou por cima e Caio parou nas mãos do goleiro Adriel. O Grêmio acertou todas as cobranças e nem precisou executar a quinta.

Vice-campeão do ano passado, quando perdeu o título para o São Paulo, o Vasco se despede da competição mais cedo neste ano. Em 2019, nomes como Thiago Reis, Talles Magno, Bruno Gomes e Gabriel Pec ganharam espaço após a campanha na Copinha. Outros da edição de 2020 estão agora na mira do técnico Abel Braga, para suprir as carências do grupo principal diante do orçamento limitado do clube. São os casos do zagueiro Miranda, dos laterais Nathan e Riquelme e do volante Caio Lopes.