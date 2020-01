Mistão não segura o Voltaço

Sem dinheiro, sem reforços e com jogadores formados nas divisões de base de uma safra com poucas promessas, o Botafogo estreou no Campeonato Carioca com derrota para o Volta Redonda, por 1 a 0, gol marcado por Saulo Mineiro, ontem à noite, no Raulino de Oliveira.

Com o grupo principal em pré-temporada em Domingos Martins, na região serrana do Espírito Santo, o Alvinegro entrou em campo com uma equipe mesclando jogadores reservas e outros do sub-20.

No lugar do técnico Alberto Valentim, quem comandou a equipe foi o auxiliar Bruno Lazaroni, que não conseguiu fazer o time da Estrela Solitária apresentar um bom futebol no Raulino de Oliveira.

Na etapa inicial, o Botafogo viu os donos da casa criarem as melhores oportunidades e ter muito mais a bola no pé. O meio-campo, fraco e sem criatividade, não criou uma jogada perigosa sequer para a meta defendida pelo goleiro Douglas Borges.

Se no primeiro tempo a situação foi ruim, no segundo tudo desandou de vez. O Voltaço, muito mais solto, partiu para dentro. Depois de uma bola carimbada na trave e de um gol anulado por impedimento, o clube da Cidade do Aço abriu o placar, aos 24 minutos. Marcelo lançou Pedrinho na esquerda. Em posição legal, ele invadiu a área e, na saída errada de Diego Cavalieri, deu um toque para Saulo, que, livre de marcação, só empurrou.

Apesar da vacilada de Diego Cavalieri, o camisa 12 ainda foi o melhor jogador do Botafogo em campo. Realmente, um resultado bem preocupante.