Liverpool vence United e segue firme na frente

O Liverpool venceu ontem o clássico diante do Manchester United por 2 a 0, em Anfield, com gols de Van Dijk e Salah, este último com assistência do goleiro Alisson, e abriu 16 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Inglês. Invictos, os Reds chegaram aos 64 pontos em 22 partidas, com 21 vitórias e um empate. O United é o quinto, com 34 pontos. O time de Klopp volta a campo na quinta-feira, contra os Wolves, fora de casa, e o United recebe o Burnley na quarta-feira.

O Liverpool abriu o placar com Van Dijk, de cabeça, após escanteio de Arnold. E ainda teve dois gols anulados no primeiro tempo: de Firmino, invalidado por falta de Van Dijk em De Gea no início do lance, e de Wijnaldum, impedido na hora de finalizar.

O segundo gol saiu aos 47 minutos do segundo tempo, quando o goleiro Alisson pegou a bola e correu para fazer um lançamento para o atacante Salah, que arrancou para ampliar o placar em Anfield.

Sob o comando de Klopp, o Liverpool vai atingindo novas marcas a cada dia: são 39 partidas de invencibilidade no Campeonato Inglês, faltando 10 para alcançar o recorde do Arsenal da temporada 2003/04. Os Reds ainda chegaram a sete jogos sem tomar um gol, melhor marca desde dezembro de 2006. Jogando no Anfield no Campeonato Inglês, vêm de uma sequência invicta de 54 jogos no período, com 44 vitórias e 10 empates.