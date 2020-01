Globo decide trocar apresentador de programa esportivo em 2020

Rio - A Globo decidiu fazer uma série de mudanças para 2020 no "Segue o Jogo", programa exibido após os jogos de quarta-feira. A primeira delas será na apresentação: sai Gustavo Villani e entra Lucas Gutierrez, que já comanda o "Esporte Espetacular". As informações são do "Observatório da Televisão".

Segundo a publicação, a ideia da emissora ao escalar Villani era deixá-lo mais próximo do público de TV aberto, o que, segundo ela, foi cumprido. A partir de agora, ele se dedicará apenas às narrações.

Além da mudança no comando, a atração também passará por mudanças em seu formato. O tempo de exibição aumentará de 15 para 30 minutos e o programa deverá explorar mais o entretenimento, com quadros fixos.