Mbappé abre o jogo sobre futuro e diz: ‘Hoje sou uma super estrela’

O francês disse que não gostaria de falar sobre uma possível ida para a Espanha, pois poderia ser prejudicial ao PSG.



"Todo mundo falava sobre isso (ir para o Real Madrid). Eu falava sobre isso quando era mais novo. Mas agora eu sou um jogador e sei que não é o momento. Imagina se eu responder alguma pergunta e falar demais. Todo mundo iria comentar e isso não é bom para o PSG."



O jovem diz estar focado em Paris, mas não descartou uma mudança de ares no futuro.



"Agora eu estou 100% com o PSG. Eu quero ajudar o clube a crescer esta temporada e ganhar muitos títulos. Eu penso no clube, pois eles me ajudaram. Cheguei aqui com 18 anos e eu era um talento, mas não uma super estrela. Agora eu sou uma super estrela graças ao PSG e a seleção. No final da temporada vamos ver o que vai acontecer, mas agora estou focado."



Outro assunto destacado por Mbappé foi o futebol jogado pelo Liverpool e o fato do time não ter perdido no Campeonato Inglês nesta temporada.



"O que o Liverpool está fazendo agora é incrível. Eles são como uma máquina. Eles não perderam um jogo. Você olha e pensa que é fácil, mas não é fácil. Os jogadores estão focados, eles jogam a cada três dias e ganham. Todos assistem o Liverpool e pensam no que podem fazer contra eles. Agora eles tem que mostrar que são fortes, mas é um ótimo time com um ótimo treinador."



O atacante ainda falou sobre os seus desejos para o ano de 2020 e quais títulos pensa em ganhar com o clube e seleção.



"Gostaria de uma tríplice coroa de Liga dos Campeões, Eurocopa e Jogos Olímpicos. Isso não seria ruim. Por enquanto parece longe, mas vou fazer o possível para realizar esse sonho."



Kylian Mbappé e seus companheiros devem entrar em campo nesta quarta-feira pela semifinal da Copa da Liga Francesa, contra o Reims. O jovem ainda pode conquistar a Copa da França e o quarto título de Campeonato Francês para colocar mais títulos no currículo. O atleta é vice-artilheiro da competição com 13 gols marcados.