Torcedor revive rivalidade à moda antiga

Na onda do século XX, Vasco e Flamengo farão hoje, às 21h, o primeiro clássico do Rio em 2020, e será à moda antiga. Isso porque a partida, válida pela segunda rodada da Taça Guanabara, não terá transmissão por imagens e apenas quem comparecer ao Maracanã poderá ver o jogo. Outra forma de acompanhar o duelo é pelo rádio, que marcou o início das narrações esportivas antes do surgimento da televisão.

José Carlos Araújo, o Garotinho, um dos personagens icônicos do radialismo no futebol brasileiro e que está na Rádio Tupi, avaliou o desacordo entre o Flamengo e a Rede Globo para televisionar as partidas do clube no Carioca.

"Na verdade, eu penso que o rádio se beneficia com toda essa situação, mas o fato é que quem mais perde nessa história é o torcedor. Não são todos que conseguem ir aos estádios acompanhar o time do coração. Com esse problema, ninguém sai feliz no fim das contas", disse o narrador.

Apesar da evolução da tecnologia, Garotinho ainda acredita que o rádio pode conviver com as outras mídias: "Atualmente, o rádio funciona como um complemento da televisão. Com o passar do tempo, culturalmente, os torcedores se acostumaram a assistir o futebol de casa, com imagens. Só que eu sinto que eles ainda querem uma adrenalina a mais e o rádio consegue suprir essa necessidade".

SOBRE O JOGO

Em relação ao Clássico dos Milhões de hoje, que contará com as duas equipes sub-20 — o grupo principal do Flamengo está de férias e o Vasco será poupado pelo técnico Abel Braga —, o locutor esportivo não tem palpite, devido à imprevisibilidade do confronto nos últimos tempos. Para ele, o 4 a 4 no Brasileiro de 2019 é um exemplo.

Sobre as críticas que o comandante do time da Colina tem recebido por mandar os reservas a campo, Garotinho saiu em defesa de Abel e garantiu entender o que ele está pensando para o início de temporada: "Eu o conheço bem, não é de fugir da raia. A decisão de escalar a equipe sub-20 para o clássico foi calculada. Ele está seguindo o planejamento que traçou para a Taça Guanabara".