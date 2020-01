Tricampeão do modo solo de Fortnite, 'Pulgaboy' projeta o topo na Copa do Mundo

Rio - Thales Henrique ou mais conhecido como "Pulgaboy", conquistou, na última semana, seu tricampeonato do modo solo do Fortnite. Ele que é um dos donos da "THE BØYS e-Sports" e jogador da equipe, falou com exclusividade ao Dia sobre a importância da conquista para a organização, sobretudo para ele.

"Representa muito coisa: motivação, inspiração, gratificação. Além de poder representar a minha organização competitivamente e, como dono, me da uma felicidade enorme", revelou.

O jogador, que é um dos nomes mais conhecidos no cenário brasileiro do game, está bem cotado para representar o país na Copa do Mundo da modalidade. Pulga ficou de fora da última edição do Mundial e parece que não poupará esforços para conquistar uma boa colocação no torneio deste ano.

"Eu estou muito ansioso para jogar. Vou dar meu máximo como nunca dei antes."

O Brasil tem crescido cada vez mais no cenário dos E-sports de uma maneira geral, com cada vez mais clubes surgindo. No entanto, para o player de 21 anos, nenhum brasileiro pode ser comparados aos jogadores estrangeiros.

"Não acho que nenhum brasileiro está bem cotado, pois não treinamos no nível dos "gringos". A diferença é muito grande", concluiu.

O Fortinite é um dos jogos que mais movimenta dinheiro no mundo dos games. O game desenvolvido pela "Epic Games" distribuiu mais de 30 milhões de dólares em sua primeira competição mundial, que foi realizada em Nova Iorque.