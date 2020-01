Rio - O Avaí negocia a contratação de Adryan, ex-Flamengo e atualmente no Sion, da Suíça. A ideia da equipe catarinense é ter o jogador por empréstimo. A informação foi confirmada por um dos empresários do atleta.

Adryan sempre foi apontado como uma promessa nas categorias de base do Flamengo, chegando a receber o apelido de "novo Zico" e entrar na mira de gigantes da Europa. No entanto, não conseguiu corresponder as expectativas quando foi alçado à equipe principal.

Com pouco espaço no Rubro-Negro, Adryan deixou o clube em 2014 para iniciar sua trajetória na Europa, mas em clubes de menor expressão. Por lá, vestiu as camisas de Cagliari-ITA, Leeds United-ING e Nantes-FRA.