Mauro Cezar detona Abel Braga após derrota: 'Perder para o maior rival não é lindo'

Rio - O comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, criticou as declarações de Abel Braga após a derrota do Vasco para o Flamengo. O treinador gostou da atuação da equipe da Colina, mesmo com o resultado negativo no Maracanã.

"Hoje foi lindo, cara. Os garotos tentaram, mas teve uma hora que não deu". A frase de Abel Braga após Vasco 0 x 1 Flamengo deve entrar para o rol de declarações polêmicas do treinador, que em 2019, quando comandava justamente o time rubro-negro, disse que perder para Internacional em Porto Alegre e Atlético em Belo Horizonte "é normal". Mesmo tendo o Galo vencido aquele duelo jogando metade da peleja com 10 homens apenas. Perder para o maior rival não é lindo, em qualquer hipótese", disse.

O comentarista ainda criticou a opção de Abel Braga de escalar reservas para enfrentar o Flamengo, que entrou em campo com sua equipe sub-20.

"Escalar os reservas contra a garotada do Flamengo, que vinha de empate sem gols com o Macaé, não foi possível entender. Como o uso da palavra "lindo" na entrevista após a derrota", afirmou.