Rio - O empresário de Lucas Paquetá, Eduardo Uram, informou que o meia do Milan não está sofrendo com depressão, como noticiado ao longo da semana. Segundo Uram, o camisa 39 está bem e conta com o apoio dos familiares.



"Estamos na Itália diariamente na companhia do Lucas e ele não apresenta quadro depressivo, nem tem motivo para estar em depressão. Ele está acompanhado de sua família, apoiado por todos. Ele está bem, ao contrário do que vem sendo noticiado", disse o agente.



Sobre uma possível volta ao Brasil, recentemente especulada, o empresário também informou que não é verdade.



"Uma volta ao futebol brasileiro está completamente descartada e jamais foi conversado sobre essa possibilidade", concluiu.