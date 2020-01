Rio - O ex-comentarista da Rede Globo Sérgio Noronha morreu nesta sexta-feira aos 87 anos. Ele sofria de Mal de Alzheimer e estava internado há 10 dias no Hospital Rio Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. O jornalista teria sofrido uma parada cardíaca. As informações são do "globoesporte.com".

Amigo e ex-companheiro de emissora, Arnaldo Cezar Coelho, confirmou a morte. O ex-árbitro era responsável por manter Sérgio Noronha no Retiro dos Artistas. O ex-comentarista não tinha parentes próximos.

"Perdi um amigo. Conhecei Seu Nonô quando ele jogava futebol na Urca na década de 60. Ele era o cara que sentava no paredão e ficava me pressionando quando era juiz. Ali conheci ele. Depois ele foi para o Jornal do Brasil, Rádio Globo... A vida toda foi meu companheiro, um parceiro de vida toda de frequentar a minha casa", afirmou.

Além da Rede Globo, Sérgio Noronha teve participação em algumas emissoras de TV como: a Tupi, a TV Rio, TVE, o SporTV. Seu último trabalho foi na Bandeirantes.