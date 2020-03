Apesar da prisão, Rede Globo mantém matéria especial sobre Ronaldinho no domingo

Rio - Apesar da prisão de Ronaldinho no Paraguai, a Rede Globo vai manter neste domingo, a estreia do especial R40, que contará em detalhes a carreira no futebol de Ronaldinho Gaúcho, de sua infância até o fim dela. O pentacampeão completa 40 anos neste mês. As informações são do portal "UOL".

De acordo com o site, a opção pela manutenção ocorreu porque a maioria dos membros da direção da emissora crê que a sua prisão não anula o conteúdo do programa. Também teria pesado o fato de a Rede Globo já anunciou, com destaque, o especial no intervalo da partida do Flamengo na Libertadores na última quarta.



Além do especial, a emissora já está produzindo uma reportagem abordando o caso do jogador no Paraguai. Após essa reportagem, uma entrada ao vivo da reportagem da Globo acontecerá para atualizar a situação de Ronaldinho Gaúcho no Paraguai.