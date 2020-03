Clube paulista contrata MC Livinho para ser jogador profissional

Rio - O Audax fez uma contratação inovadora para a atual temporada. O clube paulista anunciou a contratação do MC Livinho, um dos funkeiros mais famosos do momento no Brasil, para defender a equipe durante a Série A2 do Campeonato Paulista.

MC Livinho é figura constante em jogos festivos de fim de ano. Na temporada passada, o funkeiro passou por um período de testes no Oeste, mas acabou não avançando nas negociações para defender o clube de Barueri.

O sonho de Livinho, de 25 anos, que atua como atacante, é ser jogador profissional de futebol.