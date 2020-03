RAFINHA E RODRIGO CAIO PODEM REFORÇAR O TIME

Após recuperar Bruno Henrique, o departamento médico do Flamengo corre contra o tempo para deixar Rafinha e Rodrigo Caio prontos para o duelo contra o Barcelona de Guayaquil-EQU, quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores. O lateral e o zagueiro tiveram lesões musculares na coxa esquerda e já iniciaram a fase de transição.

O próximo passo é acabar com as dores que eles ainda sentem ao fazerem determinados movimentos. A expectativa é de os dois estejam aptos para entrar em campo contra os equatorianos.

Por outro lado, Arrascaeta não atuou no clássico contra o Botafogo porque sentiu dores no adutor da coxa esquerda. Para evitar possível problema para a Libertadores, a comissão técnica decidiu poupá-lo.