Rio - O vestiário da Portuguesa-RJ foi invadido após a partida contra a Cabofriense, neste sábado, em partida valida pelo Campeonato Carioca. A Lusa goleou o time de Cabo Frio por 4 a 1, conquistou seus primeiros pontos na Taça Rio mas a vitória não pode ser muito comemorada.



Em nota oficial postada nas redes sociais a Portuguesa postou fotos e explicou o acontecimento. Segundo o clube da Ilha do Governador, os torcedores rivais invadiram o vestiário visitante e agrediram membros da comissão técnica, além de quebrar todo o ônibus dos visitantes.



A Cabofriense faz péssima campanha no Campeonato Carioca: é a atual lanterna do Grupa A na Taça Rio, sem conseguir somar nenhum ponto, e na Taça Guanabara o time da Região dos Lagos também ficou na ultima colocação. Na próxima partida a Portuguesa-RJ enfrenta o Flamengo no Maracanã enquanto a Cabofriense vai até Bacaxá jogar contra o Boavista.