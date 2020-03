Com segundo tempo arrasador, Flamengo passa fácil pelo Botafogo no Maracanã

Rio - O Flamengo manteve sua invencibilidade na temporada, agora com dez jogos, ao vencer sem dificuldade o Botafogo no clássico deste sábado (7), no Maracanã, por 3 a 0, com gols de Everton Ribeiro, Gabigol e Michael. O Rubro-Negro segue na ponta do Grupo A da Taça Rio, com seis pontos, enquanto o Alvinegro é o quinto, com três.



O primeiro tempo deixou a desejar, mas o Botafogo conseguiu conter o temido ataque rubro-negro. O Flamengo teve a posse de bola, manteve a marcação avançada, mas não criou grandes oportunidades.



Quem chegou mais perto de abrir o placar foi o Alvinegro. A equipe de Paulo Autuori chegou a acertar a trave, após chute de Pedro Raul, aos 31 minutos. E, quando os torcedores já esperavam o fim da etapa inicial, o Glorioso aproveitou um contra-ataque e balançou a rede, com Pedro Raul, mas o árbitro marcou impedimento do atacante.



O roteiro do segundo tempo foi diferente. Logo aos quatro minutos, Arão, em cobrança de falta, quase estufou a rede, mas Gatito fez ótima defesa. No lance seguinte, o paraguaio nada pôde fazer. Michael recebeu na linha de fundo, driblou Marcelo e cruzou na medida para Everton Ribeiro, que fez o seu terceiro gol em dois jogos.



Após abrir o marcador, o Rubro-Negro manteve a postura ofensiva e fez o segundo gol. Renê cruzou, a zaga do Botafogo cortou, mas a bola voltou para o lateral, que achou Gabigol. Livre, ele dominou e chutou de direita. A bola desviou e enganou o goleiro paraguaio. Como de costume, o camisa 9 fez o muque na comemoração.



Aos 32, o lance mais polêmico do jogo. Gabigol foi derrubado por Gatito, e o árbitro assinalou pênalti. Na batida, o camisa 9 acertou o travessão e Diego fez, mas o VAR mandou voltar porque o meia invadiu a área. Na outra chance, o atacante voltou a acertar o travessão.



No lance seguinte, Michael fechou o placar. O camisa 19 recebeu ótimo passe de Gabigol, saiu na cara de Gatito e bateu colocado. Com o terceiro gol rubro-negro, os alvinegros foram embora do Maracanã antes do apito final.



O Flamengo volta as atenções para a Libertadores, diante do Barcelona de Guayaquil, na quarta, no Maracanã. O Botafogo terá pela frente o Paraná, na terça, pela Copa do Brasil, no Nilton Santos.